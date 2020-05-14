В оккупированном Харцызске "диверсанты" испортили инсталляцю "Победа"

14.05.2020 15:00

В оккупированном Россией Харцызске неизвестные оторвали три последние буквы у инсталляции "Победа". Об этом сообщил блогер NecroMancer, передает Цензор.НЕТ.

"Харцызск, ночью 13-14/05/20 какие-то "диверсанты" с закрытыми лицами отломали часть инсталляции", - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту местной жительницы.