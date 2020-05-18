Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО

18.05.2020 13:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в "республике". При этом выписано с выздоровлением 111 человек, сообщают местные СМИ.

В "минздраве" "ДНР" в сою очередь отметили, что в общей сложности на сегодняшний день выявлено 248 случаев COVID-19. Лечение проходят 207 пациентов, выписано – 36 человек. Всего зарегистрировано пять смертей от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.