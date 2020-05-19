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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки

19.05.2020 13:00
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В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки

В подконтрольном террористам "ДНР" Донецке был закрыт супермаркет детских товаров "Пластилин": поводом послужила продажа моделей военной техники с символикой Вооруженных сил Украины, сообщает ДС.
Отмечается, что продажа игрушек велась "в нарушение множества законов ДНР". Сейчас в супермаркете работают "сотрудники МВД", магазин опечатан, товар без накладных изымается. Возобновит ли свою работу супермаркет, пока непонятно.
На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация, что в ряде торговых точек Донецка продаются игрушки с символикой украинской армии.



Теги: Донецк, магазин, игрушки, символика, ВСУ
 
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