"ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-19

21.05.2020 14:00

По состоянию на 21 мая в "ДНР" подтверждены 305 случаев COVID-19, из них - 35 за прошедшие сутки, сообщили в "минздраве республики".

Всего на лечении находятся 223 пациента, с полным выздоровлением выписаны из медучреждений 73 человека, скончались 9.

В "ЛНР" по последним данным зарегистрировано 356 (+11 за последние сутки) случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила "глава минздрава республики" Наталия Пащенко.