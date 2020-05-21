В "ДНР" ввели новый документ идентификации личности

21.05.2020 13:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал указ, согласно которому, в отдельных случаях, для удостоверения личности принимается адресная справка со сроком действия до 6 месяцев, сообщают местные СМИ.

К таким случаям относятся:

— отсутствие документа, удостоверяющего личность, в связи с его утратой, хищением;

— недействительность документа, удостоверяющего личность.

Основание для выдачи адресной справки указывается в графе "Примечание" такой справки.

Также, документом устанавливается, что с 31 июля 2020 года адресная справка как документ для удостоверения личности принимается при наличии в графе "Примечание" отметки:

— о принятии документов для оформления паспорта гражданина ДНР;

— об отсутствии права на документирование паспортом гражданина ДНР.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 марта 2021 года.