В "ДНР" за сутки выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции

22.05.2020 17:00

За последние сутки в "ДНР" выявлено 34 новых случая COVID-19, сообщили в "министерстве здравоохранения республики".

Таким образом по состоянию на 11:00 22 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории "ДНР" – 339.

Уточняется, что на лечении находятся 250 пациентов, выписаны из медучреждений 80 человек, зафиксировано девять летальных случаев.