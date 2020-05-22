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В "ДНР" за сутки выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции
22.05.2020 17:00
За последние сутки в "ДНР" выявлено 34 новых случая COVID-19, сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
Таким образом по состоянию на 11:00 22 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории "ДНР" – 339.
Уточняется, что на лечении находятся 250 пациентов, выписаны из медучреждений 80 человек, зафиксировано девять летальных случаев.
Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
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