Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти

24.05.2020 12:00

"Министерство здравоохранения ДНР" информирует, что согласно проведенным исследованиям, 23 мая в "республике" выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19.

Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 6 медицинских работников и 2 ребенка. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай - мужчина в возрасте 79 лет.

Всего по состоянию на 10:00 24 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории "ДНР" – 385: