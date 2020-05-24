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Архив - Донецкая область

Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти

24.05.2020 12:00
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Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти

"Министерство здравоохранения ДНР" информирует, что согласно проведенным исследованиям, 23 мая в "республике" выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19.
Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 6 медицинских работников и 2 ребенка. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай - мужчина в возрасте 79 лет.
Всего по состоянию на 10:00 24 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории "ДНР" – 385:

  • на лечении - 273 пациент,
  • выписаны – 102 человека,
  • летальных случаев – 10.


Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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