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В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы
В Казахстане суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Евгения Щербака за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Об этом сообщили в канцелярии суда города Костанай, передает LB.ua.
В 2014 году гражданин Казахстана Щербак воевал на стороне сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в батальоне "Спарта", которым командовал ныне покойный гражданин России Арсен Павлов (Моторола).
С октября 2016 года Щербак числился в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России, но ему было отказано из-за "отсутствия оснований".
Щербака выдворили из России в апреле 2020 года за неоднократное нарушение миграционного законодательства.
Теги: Казахстан, боевик, приговор, ДНР
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