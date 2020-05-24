В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы

24.05.2020 10:00

В Казахстане суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Евгения Щербака за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Об этом сообщили в канцелярии суда города Костанай, передает LB.ua.

В 2014 году гражданин Казахстана Щербак воевал на стороне сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в батальоне "Спарта", которым командовал ныне покойный гражданин России Арсен Павлов (Моторола).

С октября 2016 года Щербак числился в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России, но ему было отказано из-за "отсутствия оснований".

Щербака выдворили из России в апреле 2020 года за неоднократное нарушение миграционного законодательства.