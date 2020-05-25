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Архив - Донецкая область

В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса

25.05.2020 16:00
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В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса

На подконтрольной группировке "ДНР" территории произошла одиннадцатая смерть в результате заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве" формирования, передает сайт novosti.dn.ua.
Умер 58-летний мужчина, который находился на лечении ранее.
В "ДНР" подчеркнули, что в воскресенье, 24 мая, новые исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, "что лаборатория находилась на санобработке".
Таким образом, "ДНР" по-прежнему подтверждает 385 случаев заболевания коронавирусом. Из них на лечении остаются 272 пациента, а выписаны 102 человека.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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