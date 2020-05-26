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В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
26.05.2020 17:00
Двадцать четыре новых случая коронавирусной инфекции диагностировано на территории "ДНР" за сутки, сообщили в пресс-службе "минздрава республики".
Уточняется, что все положительные результаты исследования на COVID-19 были получены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая помощь.
Согласно последним данным, число зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" возросло до 409-ти. На лечении в частности остаются 293 пациента, выписаны из больниц 103, умерли 13.
Теги: статистика, ДНР, COVID-19
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