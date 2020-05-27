- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса16:00
- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе17:00
- Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти12:00
- В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы10:00
- Жительница Покровска получила три года за пропаганду войны09:00
Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"
"В ДНР, согласно проведенным 26 мая исследованиям, выявлены 26 новых случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у ребенка в возрасте 2 лет, ранее прибывшего из Московской области с мамой, у которой исследование показало отрицательный результат. Другие положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников и 1 учащийся донецкой академии внутренних дел МВД ДНР. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщают в "ДНР", передает РПД "Донецкие новости".
"Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 70 лет", – добавляют в "минздраве".
Всего по состоянию на 11:00 27 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в "республике" – 435:
на лечении – 313 пациентов,
выписаны – 108 человек,
летальных случаев – 14.
Теги: статистика, ДНР, COVID-19
- В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-19
- В Донецке осталось более 950 тысяч жителей, а в "республике" - свыше 2,3 миллиона
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек12:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса16:00
- В ОРЛО за выходные подтверждено семь новых случаев COVID-1915:00
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"11:00
- Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды09:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- «Шахтер» разгромил «Оболонь-Бровар» перед матчем с «Динамо»14:00
- Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского13:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- В России впервые выявили COVID-19 у кошки11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- Молдова возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение16:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе
- Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
- В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов