Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"

27.05.2020 15:00

"В ДНР, согласно проведенным 26 мая исследованиям, выявлены 26 новых случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у ребенка в возрасте 2 лет, ранее прибывшего из Московской области с мамой, у которой исследование показало отрицательный результат. Другие положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников и 1 учащийся донецкой академии внутренних дел МВД ДНР. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщают в "ДНР", передает РПД "Донецкие новости".

"Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 70 лет", – добавляют в "минздраве".

Всего по состоянию на 11:00 27 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в "республике" – 435:

на лечении – 313 пациентов,

выписаны – 108 человек,

летальных случаев – 14.