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Архив - Донецкая область

У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"

27.05.2020 09:00
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У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"

22 мая главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского ТВ подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что никогда не скрывал этого факта, передает Цензор.НЕТ.
Но самое интересное, что согласно имеющимся в открытом доступе документам, его адрес прописки в России один в один совпадает с "главой МИД ДНР" Натальей Никоноровой.
Оба "руководителя" непризнанной "республики" зарегистрированы  по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, поселок Первомайское, ул. Советская 13А кв. 63.



Теги: Россия, прописка, ДНР, Пушилин
 
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