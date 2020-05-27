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Архив - Донецкая область

В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон

27.05.2020 12:00
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В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон

"Парламент" "ДНР" в двух чтениях принял закон "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОВ", сообщают СМИ сепаратистов.
Согласно документу, члены формирований Украинской повстанческой армии (УПА), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии, а также организация Украинских националистов относятся к фашистским коллаборационистам времен Великой Отечественной войны.
Проект закона предусматривает запрет реабилитации и героизации фашистских пособников в коммуникационных сетях, в интернете или на телевидении. За это будет предусмотрена административная ответственность.



Теги: закон, националисты, УПА, ДНР
 
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