В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон

27.05.2020 12:00

"Парламент" "ДНР" в двух чтениях принял закон "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОВ", сообщают СМИ сепаратистов.

Согласно документу, члены формирований Украинской повстанческой армии (УПА), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии, а также организация Украинских националистов относятся к фашистским коллаборационистам времен Великой Отечественной войны.

Проект закона предусматривает запрет реабилитации и героизации фашистских пособников в коммуникационных сетях, в интернете или на телевидении. За это будет предусмотрена административная ответственность.