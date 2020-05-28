В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко

28.05.2020 14:00

В Донецке российские оккупанты демонтировали памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Как передает Depo.Донбасс, об этом в Facebook сообщил блогер Тим Златкин.

"В Донецке, говорят, убрали памятник Шевченко напротив ОГА, где мы когда-то собирались на Евромайдан", - написал он в заметке к фото.

Напомним, что в начале мая российские СМИ, ссылаясь на главаря "ДНР" Дениса Пушилина, сообщали о намерениях оккупантов заменить статую Шевченко на Сталина.