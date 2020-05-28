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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19

28.05.2020 14:00
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В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19

Тридцать четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в "ДНР" за сутки. Об этом сообщили в минздраве "республики".
"По состоянию на 11:00 28 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 – 469. Всего на лечении находятся 343 пациента, с полным выздоровлением выписаны из медучреждений 111, умерли 15 человек", - говорится в сообщении.
В ОРЛО медики зарегистрировали 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ЛНР".
В "минздраве" уточнили, что "по состоянию на 9.00 28 мая всего 393 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории "ЛНР", выписаны 274 человека, летальных случаев — шесть".



Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
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