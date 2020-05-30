В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки

30.05.2020 13:00

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" возросло на 31, до 532, сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ДНР".

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 30 мая, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 532. На лечении - 380 пациентов. Выписаны 134 человека. Летальных случаев 18", - говорится в сообщении пресс-службы.