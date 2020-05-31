Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19

31.05.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19

В ближайшее время в "ДНР" можно будет платно пройти экспресс-тест на антитела к COVID-19. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщила "министр здравоохранения" Ольга Долгошапко.
"Это исследование показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным", — сказала она.
Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу планируют проводить в лабораториях Донецка и Макеевки. Результат будет известен уже через 10-15 минут. Ориентировочная стоимость будущего исследования — 1500-1600 рублей.



Теги: Донбасс, тест, антитела, ДНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх