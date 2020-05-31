В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19

31.05.2020 17:00

В ближайшее время в "ДНР" можно будет платно пройти экспресс-тест на антитела к COVID-19. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщила "министр здравоохранения" Ольга Долгошапко.

"Это исследование показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным", — сказала она.

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу планируют проводить в лабораториях Донецка и Макеевки. Результат будет известен уже через 10-15 минут. Ориентировочная стоимость будущего исследования — 1500-1600 рублей.