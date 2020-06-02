В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»

02.06.2020 16:00

Один из главных символов Донецка – памятник «Пальма Мерцалова» на бульваре Пушкина был восстановлен после повреждения вандалами, сообщил "глава администрации" Ворошиловского района города Владислав Латынцев.

«Восстановлением занималась администрация Ворошиловского района, коммунальные службы города, а также создатель, кузнец Евгений Ермак. Под его руководством и прошло восстановление», – сказал он.

Памятник был поврежден 31 мая, от него была отломана одна из ветвей.