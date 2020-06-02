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В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»
02.06.2020 16:00
Один из главных символов Донецка – памятник «Пальма Мерцалова» на бульваре Пушкина был восстановлен после повреждения вандалами, сообщил "глава администрации" Ворошиловского района города Владислав Латынцев.
«Восстановлением занималась администрация Ворошиловского района, коммунальные службы города, а также создатель, кузнец Евгений Ермак. Под его руководством и прошло восстановление», – сказал он.
Памятник был поврежден 31 мая, от него была отломана одна из ветвей.
Теги: Донецк, памятник, восстановление
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