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В ОРДО на три дня отключат телерадиовещание
С 3 по 6 июня в на оккупированной части Донецкой области будет отсутствовать радио- и телевещание, сообщают СМИ "ДНР", передает Сайт города Донецка.
На данный период так называемый «Радиотелевизионный передающий центр» запланировал проведение регламентных работ, требующих отключения передающего оборудования или снижения их мощности на Радиотелевизионной передающей станции в Донецке.
Во время проведения работ на значительной территории ОРДО будут отсутствовать радиовещание, аналоговое и цифровое телевизионное вещание.
А именно, будет отключено радиовещание:
– 88,7 МГц («Маяк»); 90,7 МГц («Радио 7 на семи холмах»); 92,0 МГц («Радио России»); 95,3 МГц («Радио Релакс»); 95,7 МГц («Радио Рекорд»); 104,1 МГц («Радио Европа Плюс»); 104,7 МГц («Русское радио»); 106,0 МГц («Радио Мир»); 106,4 МГц («Вести FM»).
А также аналоговое ТВ:
6 ТВК («Оплот»), 10 ТВК («Россия 1»), 12 ТВК («Оплот 2»), 23 ТВК («Россия 24»), 27 ТВК («1 Республиканский»), 30 ТВК (таблица ГЦП), 33 ТВК («Матч!»), 44 ТВК («5 канал»), 47 ТВК («НТВ»), 49 ТВК («ТНТ»), 52 ТВК («Юнион»), 54 ТВК («1 канал»), 59 ТВК («Новороссия»).
Кроме того, будет отсутствовать цифровое телевизионное вещание на 22, 29, 51, 56, 57, 58 ТВК.
Теги: Донбасс, телевидение, радио, ДНР
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