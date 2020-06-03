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В ОРДЛО патриоты расклеили проукраинские листовки
В нескольких городах на оккупированной территории появились проукраинские листовки, подписанные "Комитетом освобождения Донбасса", информирует ТСН.
Появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса". К этому комитету приобщилось немало тех, кто в 2014 был ярым сторонником "русского мира".
На небольших информагитках написаны многочисленные тезисы сопротивления: "Украина - вернись", "Не забудем, не простим! Низкий уровень медицины и уничтожение угольной промышленности" или же: "Российский оккупант, если не способен прокормить людей - вон из Украины".
По информации издания, листовки провисели до конца суток, пока их не сорвали оккупанты.
Теги: Донбасс, освобождение, листовки, ОРДЛО
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