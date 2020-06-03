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В Славянске решили усилить карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции
03.06.2020 12:00
В городе Славянск Донецкой области усиливают карантин в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
Сообщается, что в городе в течение трех суток подтвердили коронавирус у троих жителей.
"В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтверждено Covid-19 у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо", - говорится в сообщении.
В связи со вспышкой инфекционного заболевания областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть на неопределенное время учреждения физкультуры и фитнес-центров, а также запретить занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.
Теги: Донбасс, Славянск, карантин, COVID-19
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