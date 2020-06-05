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Архив - Донецкая область

В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным

05.06.2020 15:00
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В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал указ № 186 от 4 июня 2020 года «О проведении парада и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы».
Согласно документу 24 июня 2020 года в 9:00 в городе Донецке на улице Артема пройдет парад Победы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А в 22:00 в Донецке будет артиллерийский салют.
Также указом устанавливается, что 24 июня является выходным днем для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя.



Теги: выходной, День Победы, ДНР
 
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