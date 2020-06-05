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Архив - Донецкая область

В Славянске зафиксирована вспышка COVID-19

05.06.2020 10:00
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В Славянске зафиксирована вспышка COVID-19

По состоянию на утро вчерашнего дня в Славянске было зарегистрировано 20 случаев заболевания, а к вечеру подтвердилось еще 19. В итоге в Славянске на вечер 4 июня COVID-19 инфицировано 39 человек, сообщают Славянские ведомости.
"Сегодня, 4 июня, мы получили результаты ПЦР исследований по вчерашнему исследованию на инфицирование. Результат пугающий - 19 новых больных в сутки.
Это уже совсем не игрушки. Просим всех максимально воздержаться от контактов с посторонним людьми. По возможности оставайтесь дома и придерживайтесь норм безопасности" - сообщает официальный сайт горсовета.
За последнее время 462 человека в городе прошли тесты на COVID-19.
Из всех заболевших три человека уже выздоровели. Шесть человек находится на стационарном лечении в Константиновке. Девять человек на самоизоляции. Один человек уже выписали из Константиновки на долечивание в домашних условиях. Один человек умер от коронавируса.
В связи с последними событиями, Славянск возвращается в карантин. Ограничивается использование общественного транспорта, а не открываться детские сады и спортзалы.
Cейчас город находится на втором месте после Мариуполя по количеству заболевших COVID-19 в Донецкой области.



Теги: Славянск, заражение, вспышка, COVID-19
 
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