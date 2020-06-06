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Резников анонсировал "адаптивное открытие" КПВВ на Донбассе
Смягчение ограничений для пересечения КПВВ с оккупированным Донбассом начнется в середине июня и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"В спокойном режиме мы будем адаптивно открывать КПВВ, начиная с середины июня, принимать решения в зависимости от эпидемиологической обстановки, в том числе на оккупированных территориях", - сказал чиновник.
Министр подчеркнул, что пока нет никакой достоверной информации о реальной ситуации с коронавирусом на оккупированных территориях.
"Только из различныхе источников, из той же правозащитной группы, из других источников мы устанавливаем приблизительную эпидемиологическую ситуацию на той территории и она опасна для Донецкой, Луганской областей, которые сегодня являются контролируемыми правительством Украины", - рассказал Резников.
Если "просто так" открыть КПВВ, то есть риски внесения инфекции на подконтрольную Украины территорию, считает чиновник.
"Как будут открываться КПВВ на линии разграничения и что будет происходить? Так называемый "адаптивный" будет режим: сначала речь пойдет о детях, о студентах, которые будут возвращаться на учебу, о людях, которые имеют работу на подконтрольной правительству территории", - пояснил Резников.
Вице-премьер напомнил, что сейчас КПВВ люди могут пересекать в случае наличия у них на то "гуманитарных причин".
Теги: Донбасс, карантин, открытие, КПВВ
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