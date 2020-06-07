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Архив - Донецкая область

Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину

07.06.2020 09:00
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Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину

Донецкая и Волынская области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина в связи с ростом числа заболевших COVID-19, который наблюдается в течение последней недели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.
Следует отметить также, что в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях карантинные меры не смягчались. Кроме того Киев и Житомирская область решили не вводить послабления карантина, предусмотренные с 5 и 10 июня.



Теги: Донецкая область, Волынская область, карантин, COVID-19
 
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