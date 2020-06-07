Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину

07.06.2020 09:00

Донецкая и Волынская области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина в связи с ростом числа заболевших COVID-19, который наблюдается в течение последней недели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

Следует отметить также, что в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях карантинные меры не смягчались. Кроме того Киев и Житомирская область решили не вводить послабления карантина, предусмотренные с 5 и 10 июня.