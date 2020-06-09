10 июня открываются два КПВВ на Донбассе

09.06.2020 09:00

Со среды, 10 июня, частично восстанавливается пропуск людей и транспорта через линию соприкосновения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает сайт novosti.dn.ua.

Там указали, что время работы КПВВ будет ограничено с 11:00 до 14:00.

Пропуск будет осуществляться через два КПВВ: для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»; для пешего сообщения через КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг. Кроме того, обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 392 от 20 мая 2020.

Приоритет на пересечение линии соприкосновения предоставляется гражданам:

• при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

• которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия во Внешнем независимом оценивании (ВНО) и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан «приоритетной категории».