Число подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" превысило 700

09.06.2020 14:00

Девять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории "ДНР" за сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения" "республики".

"Согласно проведенным исследованиям 7 июня, выявлено девять новых случаев COVID-19, — говорится в сообщении. – По состоянию на 10:00 8 июня всего 704 зарегистрированных и подтвержденных случая COVID-19".

Все положительные результаты исследования в минувшие сутки выявлены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Среди них четыре медработника. Всего в "ДНР" от COVID-19 умерли 27 человек, на лечении находятся 510 пациентов.