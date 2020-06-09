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Архив - Донецкая область

Число подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" превысило 700

09.06.2020 14:00
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Число подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" превысило 700

Девять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории "ДНР" за сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения" "республики".
"Согласно проведенным исследованиям 7 июня, выявлено девять новых случаев COVID-19, — говорится в сообщении. – По состоянию на 10:00 8 июня всего 704 зарегистрированных и подтвержденных случая COVID-19".
Все положительные результаты исследования в минувшие сутки выявлены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Среди них четыре медработника. Всего в "ДНР" от COVID-19 умерли 27 человек, на лечении находятся 510 пациентов.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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