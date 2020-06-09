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Архив - Донецкая область

Стал известен список представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу

09.06.2020 13:00
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Стал известен список представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу

К работе политической группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) впервые привлечены представители временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, заявленные со стороны украинской делегации, сообщает РБК-Украина.
Донецкую область представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.
Представители от Луганской области - юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер.



Теги: Донбасс, переговоры, ОРДЛО, ТКГ
 
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