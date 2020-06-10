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Начали работу образовательные центры для абитуриентов из оккупированных территорий
Во вторник, 9 июня, начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Это продлится до 23 октября 2020 года, сообщает Центр журналистских расследований.
В 2020 году жители временно оккупированных территорий могут поступать по упрощенной процедуре в более 100 университетов, подчиненных МОН, Минздраву, МВД и Минкультуры и Министерству информационной политики.
Как напомнили в Министерстве образования и науки Украины, абитуриенты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма смогут поступать без сдачи ВНО в украинские университеты. Для вступления абитуриентам не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно свидетельства о рождении.
«Поступающие, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах: поступающие из Крыма — не позднее 20 августа, поступающие из Донбасса — не позднее 22 августа», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с тем, в МОН добавили, что те, которые не успеют подать документы в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.
В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).
Теги: Донбасс, Крым, абитуриент
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