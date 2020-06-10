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Архив - Донецкая область

В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

10.06.2020 16:00
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В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории произошло две смерти от коронавируса COVID-19, также выявлено 32 новых случая заболевания, а 9 человек выздоровели. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».
Уточняется, что умерли 65-летний мужчина и женщина в возрасте 71 года.
Все новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них — 8 медицинских работников.
Всего «ДНР» подтвердила 750 случаев болезни. Из них 178 человек выписаны, 30 — умерли. На лечении остается 542 пациента.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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