Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ

12.06.2020 13:00

Донецкая областная госадминистрация выступает против открытия КПВВ, но за предоставление возможности получить украинские пенсиии людям из временно оккупированных территорий, передает Укринформ.

Об этом 11 июня на пресс-брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко.

"Какова позиция облгосадминистрации? Это пока не открывать пункты пропуска въезда-выезда. Но обеспечить, и разработанный определенный механизм получения пенсий пенсионерами, которые будут направляться из временно оккупированной территории", - сказал глава области.

"Именно для того, чтобы снять это напряжение, люди имеют возможность просто прийти на подконтрольную территорию, то есть выйти с "нуля" на территорию КПВВ и получить пенсию, но без допуска дальше на территорию подконтрольную. Получили пенсию - и вернулись назад, потому что это основная их цель на этом этапе, чтобы не двигаться дальше", - пояснил Кириленко.