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Архив - Донецкая область

Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ

12.06.2020 15:00
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Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ

Сегодня, по состоянию на 11.00, в контрольные пункты въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» продолжили прибывать люди, которым необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины для решения проблем социально-гуманитарного характера. В КПВВ «Марьинка» ожидают пересечения 2 автомобиля и десять пешеходов, а перед КПВВ «Станица Луганская» находятся более 20 человек, сообщает Госпогранслужба Украины.
Отметим, что с начала восстановления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения. Гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами.
Добавим, двое граждан, которые последовали вчера в сторону временно оккупированного Донецка на контролируемую территорию, не вернулись, как и перед этим еще четыре женщины. Подтверждения, что эти граждане попали на оккупированную территорию, пока нет. Однако, по их словам было известно, что они собирались находиться перед позициями оккупантов, пока не решат вопрос об их пропуск на ВОТУ.
Пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на контролируемую территорию Украины.



Теги: Донбасс, КПВВ, ГПСУ, ситуация
 
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