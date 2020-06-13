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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Марьинка" умер мужчина

13.06.2020 10:00
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На КПВВ "Марьинка" умер мужчина

На КПВВ в Марьинке от сердечного приступа умер мужчина 1961 года рождения, который хотел попасть на территорию "ДНР". Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека, передает Корреспондент.net.
"Мы с глубоким сожалением узнали, что мужчина 1961 года рождения умер сегодня ночью возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Марьинке. Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке" - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 10 июня, после того как правительство возобновило работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашенной "ДНР". Через несколько часов он умер от сердечного приступа.
"Эта трагическая смерть является еще одним напоминанием о неотложной необходимости позволить гражданским лицам с чрезвычайными гуманитарными потребностями пресекать линию соприкосновения, пока не будут сняты ограничения по передвижению, связанные с COVID-19. Мы призываем всех вовлеченных по обе стороны от линии соприкосновения способствовать ее пересечению по гуманитарным причинам", - добавили в СММ. Там также отметили, что в течение последних трех месяцев тысячи гражданских лиц пострадали из-за ограничений.



Теги: Донбасс, мужчина, Марьинка, смерть, КПВВ
 
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