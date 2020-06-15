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В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным
Завтра, 16 июня, "глава" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин в прямом эфире ответит на вопросы жителей Донбасса, сообщают местные СМИ.
Главный вопрос, который интересует жителей - об открытии КПВВ с Украиной и границы с Россией. Около 50% вопросов поступивших на сайт касаются именно этой темы.
"Большое количество людей просят если не открыть КПВВ полностью, то хотя бы согласовать «гуманитарный коридор», как делают в ЛНР. Тех, кому нужно вернуться в ДНР не меньше, чем желающих выехать из республики. Граждане удивлены, почему граница с РФ так или иначе функционирует, хотя там ситуация с коронавирусом, как минимум, не лучше, чем на Украине, и при этом даже можно проехать из Украины через Россию в ДНР. У всех разные причины для проезда. Многие не могут вернуться к семьям, проведать родственников, кто-то «застрял» с маленькими детьми без денег, без работы или просто без достаточного количества одежды, а некоторые наоборот разлучены с детьми или родителями. Также люди потеряли работу из-за «просиживания» на одной из сторон, не смогли приехать на похороны близких. И таких разных ситуаций очень много. Жители предлагают множество вариантов решения проблемы, включая международные организации и т.д. Но не понимают, почему стороны не могут договориться", - говорится в сообщении ресурса, принимающего вопросы для прямой линии.
Прямая линия будет транслироваться в онлайн-режиме по всем "республиканским" телеканалам, в эфире радио "Республика", на сайте "главы" "ДНР". Ответы Дениса Пушилина на все актуальные вопросы в ходе прямой линии будут публиковаться в текстовом варианте на сайте.
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, КПВВ
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