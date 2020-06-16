В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек

16.06.2020 16:00

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 21 случай заболевания коронавирусом. Пятеро ранее заболевших умерли: мужчины в возрасте 74 и 60 лет, две женщины в возрасте 52 лет и одна — в возрасте 54 лет. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР», передает сайт novosti.dn.ua.

Уточняется, что один случай заболевания выявлен у прибывшего из России. Другие положительные результаты на коронавирус зафиксированы контактировавших с заболевшими ранее, среди них 9 медицинских работников. Также за сутки было выписано 8 выздоровевших.

Всего «ДНР» подтверждает 854 случаев COVID-19. Из них выписаны — 217 человек, летальных случаев — 43. На лечении остается 594 пациента.