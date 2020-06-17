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Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения
«Власти ДНР» согласны выпускать из «республики» всех желающих попасть на подконтрольную Украине территорию. Но впускать в «ДНР» будут только людей, причины приезда которых будут соответствовать определенным критериям, сообщает РПД «Донецкие новости».
«Вопрос здесь простой. Открывать границы с Украиной полностью мы не имеем права, мы не имеем права рисковать жизнью своих граждан. Потому что ситуация с коронавирусом в Украине вызывает много вопросов», – сказал сегодня, 16 июня, в ходе прямой линии «глава ДНР» Денис Пушилин.
Он в очередной раз отметил, что «ДНР» на въезд готова открыть на линии разграничения только «гуманитарные коридоры», когда разрешения будут получать люди со сложными жизненными обстоятельствами.
«Выезд с территории республики мы не будем запрещать никому. Мы готовы открыть для всех. На въезд же, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине, мы готовы работать по спискам. Это люди, которые будут попадать на 14-дневный карантин, такие места у нас подготовлены», – заверил «глава ДНР».
В свою очередь «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никанорова добавила, что списки людей, которые будут въезжать в «республику», прорабатывает местный штаб противодействия COVID-19. «Эти списки основываются на гуманитарных аспектах. Это категории людей, которые, например, нуждаются в медицинской помощи, в воссоединении с семьей, по уходу за близкими родственниками и иных кризисных ситуаций», – уточнила она.
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, КПВВ
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