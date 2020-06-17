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Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня

17.06.2020 14:00
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Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня

"Сегодня, по состоянию на 11:00, через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию последовало 68 человек", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:00,
На КПВВ "Марьинка" ожидают пропуска 8 человек.
"Оккупанты пропуск не осуществляют. Вчера лицо, пытавшееся пересечь линию разграничения, вернулось из-за отказа боевиков ОРДО. Перед блокпостом боевиков оставалось 2 человека в автомобиле, которые ожидают пропуска на временно оккупированные территории с 11 июня", - сообщают пограничники.
Пропускные операции на КПВВ "Марьинка" осуществляются с 11:00 до 14:00.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
 
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