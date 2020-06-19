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В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий
19.06.2020 16:00
«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение № 235 от 18 июня 2020 года «О временном приостановлении некоторых ограничительных мер». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.
Согласно «документу» приостанавливается действие ограничительных мер в части запрета проведения массовых мероприятий и ограничения режима работы предприятий общественного питания, на территории ОРДО с 05:00 часов по 23:00 часа 19 июня 2020 года.
Теги: запрет, парад, карантин, отмена, ДНР
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