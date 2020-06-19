В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий

19.06.2020 16:00

«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение № 235 от 18 июня 2020 года «О временном приостановлении некоторых ограничительных мер». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.

Согласно «документу» приостанавливается действие ограничительных мер в части запрета проведения массовых мероприятий и ограничения режима работы предприятий общественного питания, на территории ОРДО с 05:00 часов по 23:00 часа 19 июня 2020 года.