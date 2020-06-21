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Архив - Донецкая область

Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 1000

21.06.2020 14:00
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Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 1000

Девять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в "ДНР" за сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
Там добавили, что за сутки от коронавирусной инфекции умер один пациент. С учетом последних данных, коронавирусом заразились 1003 жителя, 278 из них побороли болезнь, 60 скончались.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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