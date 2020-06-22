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Архив - Донецкая область

ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»

22.06.2020 14:00
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ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»

Сегодня, 22 июня, по распоряжению Командующего операции объединенных сил в Донецкой области начал работу КПВВ «Новотроицкое», сообщает Госпогранслужба Украины.
В указанном контрольном пункте въезда-выезда пропуск граждан будет осуществляться с 09:00 до 18:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.
По состоянию на 12:00 из временно оккупированной территории через КПВВ «Новотроицкое» прибыло 13 человек, в том числе двое выпускников школ для участия в ВНО. На временно оккупированную территорию последовало 3 человека.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ
 
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