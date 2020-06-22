- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня10:00
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)08:00
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня11:00
- В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий16:00
- В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-1913:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"09:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня
В "ДНР" установили новые правила выезда из ОРДО на подконтрольные Украине территории. Правила подразумевает «указ» № 57 «О введении режима повышенной готовности», сообщает Cxid.info.
Власти "ДНР" разрешили выезд на подконтрольную Украине территорию с 22 июня 2020 года ежедневно с 09:00 часов до 18:00 часов в пункте пропуска «Еленовка» при условии обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) на территорию ОРДО до улучшения эпидемической ситуации.
В связи с этим на КПВВ «Еленовка», с ночи собрались большие очереди из автомобилей.
Об этом сообщают очевидцы социальных сетях.
По их словам, многие машины приехали в Еленовку еще вечером вчера, 21 июня, — сразу же, как только появилась четкая информация об открытии пункта пропуска. Часть автомобилей подъезжала ночью — в 4-5 утра.
«Сейчас еду с блок поста (отвозила родственников). Пеших было до 30 человек, машин много, по поводу льготный очередей есть такая тема, что машины позанимали для того, чтобы продать очередь за 1-1,5 тысячи, дают заполнить бланки», — сообщают очевидцы.
«На Еленовке машин много, сейчас еду оттуда», — добавил другой автор.
С 25 июня 2020 года в пункте пропуска «Еленовка» будет разрешен въезд граждан, имеющих регистрацию на территории ОРДО либо удостоверение на постоянное проживание на территории ОРДО или адресную справку, подтверждающую регистрацию в ОРДО, при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств и в соответствии со списком граждан, утвержденным штабом.
Пропуск граждан, будет осуществляться по мере утверждения штабом списков в дни, определенные штабом, с 09:00 часов до 18:00 часов.
Украинская сторона готова пропускать мирных жителей из Еленовки через КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.
Сообщается, что люди, которые прибудут с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. При этом, сообщается, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации.
На КПВВ "Новотроицкое" присутствуют спасатели и медики. На выезде из подконтрольной украинской власти территории в очереди есть с десяток автомобилей. Из временно неподконтрольной территории по состоянию на 9:00 не пришел ни один человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ, ситуация
- «"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина
- На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня10:00
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)08:00
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев18:00
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня11:00
- В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий16:00
- Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»14:00
- В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-1913:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"09:00
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня10:00
- В Беларуси арестовали главного конкурента Лукашенко09:00
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)08:00
- Из затонувшего у побережья Одессы танкера вылилось топливо17:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня16:00
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- В Западной Германии впервые установили памятник Ленину10:00
- Шахтер досрочно завоевал чемпионство УПЛ (ВИДЕО)09:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев
- Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»
- В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий
- Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина
- В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-19
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)
- Ученые предложили немедикаментозный способ лечения COVID-19