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График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня
23.06.2020 09:00
В Минреинтеграции опубликовали режим работы мобильных пунктов Ощадбанка в Донецкой и Луганской областях с 22 по 26 июня.
В Донецкой области отделения будут работать в Новолуганском и Авдеевке:
23.06.2020 с 09:30 до 15:00 - с.Новолуганское, ул.Первомайская,38;
24.06.2020 с 09:30 до 15:00 - г.Авдеевка, ул.Коммунальная,1.
В Луганской - в Золотом, Трёхизбенке и Тошковке:
22.06.2020 с 09:00 до 15:00 - г. Золотое, Попаснянский район;
23.06.2020 с 09:00 до 15:00 - с. Трехизбенка, Новоайдарский район;
24.06.2020 с 09:00 до 15:00 - г. Золотое, Попаснянский район;
25.06.2020 с 09:00 до 15:00 - пгт. Тошковка-1, Попаснянский район;
26.06.2020 с 09:00 до 15:00 - г. Золотое, Попаснянский район.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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