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В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»
Так называемый "министр здравоохранения" ДНР Ольга Долгошапко рассказала, каким образом будет организована работа КПВВ на въезд в "республику", сообщает Интернет-газета "Жизнь".
По ее словам, ДНР подготовило коечный фонд для проведения обязательной обсервации прибывших из Украины граждан, но места ограничены.
"Когда люди будут въезжать в ДНР, их будут встречать на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" и прямо оттуда автобусами транспортировать в одну из больниц Донецка, где они будут проходить карантин. Места выделены, персонал готов. Мест на данный момент достаточно, но все же их число ограничено, поэтому количество въезжающих будет лимитировано списками", — отметила Долгошапко.
По информации пользователей соцсетей для изоляции и обсервации прибывших из Украины властями "ДНР" определены больница им. Вишневского и 23-я кардиологическая больница (на Азотном).
Теги: правила, ДНР, обсервация
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