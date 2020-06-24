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В "ДНР" заявили о бесплатности обсервации для прибывших с Украины
24.06.2020 11:00
Двухнедельная изоляция в медучреждениях "ДНР" для прибывших с Украины лиц будет бесплатной. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
"Обязательная обсервация граждан, прибывших с Украины, будет проходить в лечебных учреждениях министерства здравоохранения ДНР в течение 14 дней. Нахождение в медучреждении, а также лечение в случае необходимости будут оказываться на безоплатной основе", – отметили в "ведомстве".
Теги: бесплатно, ДНР, обсервация
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