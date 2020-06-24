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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО подтвердили более 1500 случаев заболевания COVID-19

24.06.2020 15:00
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В ОРДЛО подтвердили более 1500 случаев заболевания COVID-19

За минувшие стуки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 25 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, произошло три летальных случая: умерли мужчины в возрасте 60 и 70 лет и женщина в возрасте 60 лет. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.
Уточняется, что среди новых случаев заболевания два были выявлены у приезжих из России. Другие случаи COVID-19 обнаружены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 8 медицинских работников.
Также за сутки были выписаны 18 человек.
Всего с начала пандемии «ДНР» подтверждает 1054 случая заболевания коронавирусом. Из них уже выздоровели 308 человек, умерли — 66. На лечении остается 680 пациентов.
Группировка «ЛНР» признает 474 случая заболевания коронавирусом COVID-19 на подконтрольной ей территории с начала пандемии. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.
Из них выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 421 человек, умерли 11.
За прошедшие сутки заболели три человека, летальных исходов не зарегистрировано.


По материалам: https://novosti.dn.ua/

Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
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