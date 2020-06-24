В ОРДЛО запускают спецрейсы для голосования за поправки в Конституцию РФ

24.06.2020 17:00

"ДНР" и "ЛНР" запускают рейсовые автобусы для людей, желающих проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Автобусы в Россию будут курсировать с 25 июня по 1 июля. Предусмотрено по несколько рейсов ежедневно в ближайшие населенные пункты Ростовской области, где российские власти определили 12 избирательных участков для голосующих из "Л-ДНР".