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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО запускают спецрейсы для голосования за поправки в Конституцию РФ

24.06.2020 17:00
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"ДНР" и "ЛНР" запускают рейсовые автобусы для людей, желающих проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Автобусы в Россию будут курсировать с 25 июня по 1 июля. Предусмотрено по несколько рейсов ежедневно в ближайшие населенные пункты Ростовской области, где российские власти определили 12 избирательных участков для голосующих из "Л-ДНР".



Теги: Россия, голосование, Конституция, ОРДЛО, автобусы
 
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