Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в Новотроицком в первый день открытия въезда в ОРДО

25.06.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ в Новотроицком в первый день открытия въезда в ОРДО

На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области начался пропуск граждан на временно неподконтрольные украинскому правительству территории.
Вот что сообщают очевидцы в социальных сетях:
Из Телеграмм: "На Новотроицком из Украины стояло порядка 50 человек (не все в списках) и 20 авто. Запуск начался: по 10 авто и 15 человек".
Из Телеграмм: "На данный момент на Новотроицком кпвв Украина пропускает в сторону Еленовки всех желающих при условии что есть смартфон, для установки приложения дій вдома (на случай если днр не пропустит),но на ДНРовском нуле вояки пропускают только тех кто есть в списках".



Теги: Донбасс, Новотроицкое, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх