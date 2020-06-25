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Ситуация на КПВВ в Новотроицком в первый день открытия въезда в ОРДО
25.06.2020 11:00
На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области начался пропуск граждан на временно неподконтрольные украинскому правительству территории.
Вот что сообщают очевидцы в социальных сетях:
Из Телеграмм: "На Новотроицком из Украины стояло порядка 50 человек (не все в списках) и 20 авто. Запуск начался: по 10 авто и 15 человек".
Из Телеграмм: "На данный момент на Новотроицком кпвв Украина пропускает в сторону Еленовки всех желающих при условии что есть смартфон, для установки приложения дій вдома (на случай если днр не пропустит),но на ДНРовском нуле вояки пропускают только тех кто есть в списках".
Теги: Донбасс, Новотроицкое, КПВВ
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