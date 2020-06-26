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Украина представила в ТКГ план по выборам в ОРДЛО
Календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей презентован представителями официального Киева на переговорах трехсторонней контактной группы. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента, передает Корреспондент.net.
Украинская сторона подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут пройти только после деэскалации, вывода оттуда незаконных военных формирований и восстановления контроля правительства Украины над украинско-российской государственной границей в Донецкой и Луганской областях.
Заседания трехсторонней контактной группы проходило в формате видеоконференции. При этом представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей – советники украинской делегации в ТКГ, активно участвовали в этих консультациях.
Теги: Донбасс, выборы, ОРДЛО, ТКГ
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