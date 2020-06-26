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Архив - Донецкая область

В ОРДО рассказали об условиях обсервации для приехавших из Украины

26.06.2020 14:00
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В ОРДО рассказали об условиях обсервации для приехавших из Украины

По информации Телеграмм-канала @dontel, всем приехавшим из Украины на «таможне ДНР» измерили температуру и дали на подпись соглашение о двухнедельной обсервации, сообщает NewsUA.
«При пересечении КПП людей обязали оставить свои транспортные средства там на весь период обсервации. Родственники или друзья забрать автомобили не смогут. Вместе с вещами граждане погрузились в автобус, который отвез их в больницу в Донецке. Стоимость проезда составила 200 рублей с человека без альтернативных вариантов», - пишет Телеграмм-канал.
Ресурс добавил, что большую часть приезжих привезли в клиническую больницу профзаболеваний. Но там есть одна проблема — там недостаточно отдельных палат хотя они не переполнены. В связи с этим медики ОРДО приняли решение размещать по 5-8 человек в одном помещении с общими туалетом и душевой.
@dontel отмечает: «Официально это преподносят как отсутствие необходимости в изоляции каждого, поскольку "у людей нет симптомов коронавируса". Завтра у них будут брать анализы для тестов на COVID-19. Любые встречи и передачки на данный момент запрещены».



Теги: Еленовка, КПВВ, ОРДО, обсервация
 
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