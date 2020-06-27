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Архив - Донецкая область

Застрявшие в "серой зоне" возле Еленовки написали письмо Пушилину

27.06.2020 09:00
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Застрявшие в "серой зоне" возле Еленовки написали письмо Пушилину

В «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска боевиков «Еленовка» находятся 30 человек, которым группировка «ДНР» отказала в пропуске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ситуация на блокпостах», передает сайт novosti.dn.ua.
Люди написали обращение к главе группировки «ДНР» Денису Пушилину с просьбой пропустить их.
В письме сообщается, что 30 человек прибыли к пункту пропуска «Еленовка», 26 июня, но им отказали в пересечении границы.
Люди просят "главу республики" "принять меры для возвращения граждан ДНР домой".



Теги: письмо, Еленовка, Пушилин, КПВВ
 
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